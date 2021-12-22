Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Омікрон" виявили у 106 країнах світу

Середа, 22 грудня 2021, 11:38

Штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували у 106 країнах світу.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на щотижневий епідеміологічний бюлетень Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Дослівно ВООЗ: "З моменту останнього оновлення, опублікованого 14 грудня, додаткові країни у всіх шести регіонах ВООЗ повідомили про підтверджені випадки захворювання на штам "Омікрон". Станом на 21 грудня 2021 року варіант "Омікрон" був підтверджений у 106 країнах".

Деталі: Як зазначає ВООЗ, недавні дослідження вказують на те, що варіант "Омікрон" поширюється швидше, ніж штам "Дельта". Це, зокрема, стосується країн з високим рівнем імунітету у населення.

У той же час дані про тяжкість перебігу захворювання після зараження "Омікроном" поки що обмежені.

За попередніми даними ВООЗ, нейтралізація штаму "Омікрон" знижена у пацієнтів, які пройшли "первинні серії вакцинації", а також у тих, хто раніше був інфікований SARS-CoV-2. У Великій Британії та Південній Африці зростає кількість госпіталізованих пацієнтів через зараження коронавірусом.

Загалом з 13 по 19 грудня кількість нових випадків зараження COVID-19 у світі аналогічна показникам попереднього тижня та становить 4 177 622.

Африканський регіон продовжує повідомляти про найбільше зростання нових випадків за останній тиждень (53%), за ним слідує регіон західної частини Тихого океану (12%). Регіони Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я повідомили про зниження на 12%, а регіон Південної та Північної Америки – на 10%.

Загальна кількість смертей за тиждень знизилася на 9% і склала 44616.

Африканський регіон був єдиним регіоном, який повідомив про збільшення кількості нових щотижневих смертей на 15%. В інших регіонах ВООЗ зафіксовано аналогічний до минулого тижня показник смертності або його зниження.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (725 750; зниження на 12%), Великої Британії (507 984; зростання на 45%), Франції (358 175; збільшення на 7%) та Німеччині (283 673; зниження на 19%).

Нагадаємо: Станом на ранок 22 грудня у світі зафіксовано 276 593 370 випадків зараження коронавірусом. Померли 5385347 осіб, одужали - 248103543.

Теми: коронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

Усі новини...
коронавірус
У Києві знову зросла кількість смертей від Covid-19
Лише дві області в Україні залишаються у "червоній" зоні Covid-19
COVID-19: за добу в Україні 301 смерть і більше 6 тисяч випадків захворювання
Останні новини
09:35
Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post
08:49
мапа"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
08:20
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
Усі новини...