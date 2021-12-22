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"Омікрон" виявили у 106 країнах світу

Середа, 22 грудня 2021, 10:38

Штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували у 106 країнах світу.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на щотижневий епідеміологічний бюлетень Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Дослівно ВООЗ: "З моменту останнього оновлення, опублікованого 14 грудня, додаткові країни у всіх шести регіонах ВООЗ повідомили про підтверджені випадки захворювання на штам "Омікрон". Станом на 21 грудня 2021 року варіант "Омікрон" був підтверджений у 106 країнах".

Деталі: Як зазначає ВООЗ, недавні дослідження вказують на те, що варіант "Омікрон" поширюється швидше, ніж штам "Дельта". Це, зокрема, стосується країн з високим рівнем імунітету у населення.

У той же час дані про тяжкість перебігу захворювання після зараження "Омікроном" поки що обмежені.

За попередніми даними ВООЗ, нейтралізація штаму "Омікрон" знижена у пацієнтів, які пройшли "первинні серії вакцинації", а також у тих, хто раніше був інфікований SARS-CoV-2. У Великій Британії та Південній Африці зростає кількість госпіталізованих пацієнтів через зараження коронавірусом.

Загалом з 13 по 19 грудня кількість нових випадків зараження COVID-19 у світі аналогічна показникам попереднього тижня та становить 4 177 622.

Африканський регіон продовжує повідомляти про найбільше зростання нових випадків за останній тиждень (53%), за ним слідує регіон західної частини Тихого океану (12%). Регіони Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я повідомили про зниження на 12%, а регіон Південної та Північної Америки – на 10%.

Загальна кількість смертей за тиждень знизилася на 9% і склала 44616.

Африканський регіон був єдиним регіоном, який повідомив про збільшення кількості нових щотижневих смертей на 15%. В інших регіонах ВООЗ зафіксовано аналогічний до минулого тижня показник смертності або його зниження.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (725 750; зниження на 12%), Великої Британії (507 984; зростання на 45%), Франції (358 175; збільшення на 7%) та Німеччині (283 673; зниження на 19%).

Нагадаємо: Станом на ранок 22 грудня у світі зафіксовано 276 593 370 випадків зараження коронавірусом. Померли 5385347 осіб, одужали - 248103543.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
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