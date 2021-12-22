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"Омикрон" обнаружен в 106 странах мира

Среда, 22 декабря 2021, 11:38

Штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в 106 странах мира.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

Дословно ВООЗ: "С момента последнего обновления, опубликованного 14 декабря, дополнительные страны во всех шести регионах ВОЗ сообщили о подтвержденных случаях заболевания штаммом "Омикрон". По состоянию на 21 декабря 2021 года вариант "Омикрон" был подтвержден в 106 странах".

Детали: Как отмечает ВОЗ, недавние исследования указывают на то, что вариант "Омикрон" распространяется быстрее, чем штамм "Дельта". Это, в частности, касается и стран с высоким уровнем иммунитета у населения.

В то же время данные о тяжести протекания заболевания после заражения "Омикроном" пока ограничены.

По предварительным данным ВОЗ, нейтрализация штамма "Омикрон" снижена у пациентов, прошедших "первичные серии вакцинации", а также у тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2. В Великобритании и Южной Африке растет количество госпитализированных пациентов из-за заражения коронавирусом.

В целом с 13 по 19 декабря количество новых случаев заражения COVID-19 в мире аналогично показателям предыдущей недели и составляет 4 177 622.

Африканский регион продолжает сообщать о наибольшем росте новых случаев за последнюю неделю (53%), за ним следует регион западной части Тихого океана (12%). Регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили о снижении на 12%, а регион Южной и Северной Америки – на 10%.

Общее количество смертей за неделю снизилось на 9% и составило 44 616.

Африканский регион был единственным регионом, который сообщил об увеличении количества новых еженедельных смертей – на 15%. В других регионах ВОЗ зафиксирован аналогичный к прошлой неделе показатель смертности или его снижение.

Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировано в США (725 750; снижение на 12%), Великобритании (507 984; рост на 45%), Франции (358 175; увеличение на 7%) и Германии (283 673; снижение на 19%).

Напомним: По состоянию на утро 22 декабря в мире зафиксировано 276 593 370 случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 385 347 человек, выздоровели - 248 103 543.

Темы: коронавирусCovid-2019
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