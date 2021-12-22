Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Франції - новий рекорд заражень коронавірусом, глава МОЗ побоюється понад 100 тисяч щодня

Середа, 22 грудня 2021, 12:01

У Франції за останню добу зареєстрували понад 73 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, що є новим рекордом за увесь час епідемії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Попередній максимум, зареєстрований минулого тижня, перевищував 65 тисяч за добу. Населення країни - 67,3 млн.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран сказав, що до кінця місяця країна напевно вийде на показники по 100 тисяч хворих щодня, а штам "Омікрон" до кінця року стане у Франції домінуючим.

За його словами, на цей час "Омікрон" складає приблизно 20% нових випадків, а в столичному регіоні - близько 35%. 

"Але поставте мені це саме запитання через два дні, і я мабуть скажу, що це вже кожен третій випадок зараження", - сказав Веран.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що, за прогнозами експертів, штам коронавірусу "Омікрон" може стати домінуючим у Європі до середини січня.

Теми: Франціяохорона здоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

Усі новини...
Франція
Путін і Макрон поговорили про Україну і "гарантії безпеки" для РФ
У Парижі скасували новорічний салют через посилення епідемії
У Франції можуть запровадити обов'язкову ковід-вакцинацію — Макрон
Останні новини
08:49
мапа"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
08:20
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
02:55
У М'янмі військові напали на село: десятки вбитих, серед яких – жінки і діти
Усі новини...