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Во Франции – новый рекорд заражений коронавирусом, в Минздраве ожидают по 100 тысяч ежедневно

Среда, 22 декабря 2021, 12:01

Во Франции за последние сутки зарегистрировали более 73 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Предыдущий максимум, зарегистрированный на прошлой неделе, превышал 65 тысяч в сутки. Население страны – 67,3 млн.

Министр здравоохранения Оливье Веран сказал, что к концу месяца страна наверное выйдет на показатели по 100 тысяч новых больных ежедневно, а штамм "Омикрон" к концу года станет во Франции доминирующим.

По его словам, в настоящее время "Омикрон" составляет примерно 20% новых случаев, а в столичном регионе – около 35%.

"Но задайте мне этот вопрос через два дня, и я пожалуй скажу, что это уже каждый третий случай заражения", - сказал Веран.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявила, что, по прогнозам экспертов, штамм коронавируса "Омикрон" может стать доминирующим в Европе к середине января.

Темы: Францияздравоохранение
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