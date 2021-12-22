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За рік українці побачили зміни з дорогами і технологіями, але не з корупцією і війною

Середа, 22 грудня 2021, 11:03
За рік українці побачили зміни з дорогами і технологіями, але не з корупцією і війною
ФОТО: PIXABAY

За 2021 рік більше 60% українців побачили зміни з дорогами і технологіями в Україні, але не з боротьбою із корупцією та вирішенням війни на Донбасі.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг" 16-18 грудня

Дослівно: "Дороги та цифрові технології – сфери, де українці побачили найбільше покращення протягом останнього року.

Більше 60% опитаних відзначили покращення протягом останнього року стану доріг.

Позитивні зрушення у цифрових технологіях в державній сфері (додаток ДІЯ) відзначили майже половина опитаних (28% не змогли оцінити)". 

Деталі: Щодо міжнародного іміджу України, то покращення побачили 20% (28% – відсутність змін, 40% – погіршення), у безпеці на дорогах – 19% (34% – відсутність змін, 41% – погіршення), якості медичного обслуговування – 17% (31% – відсутність змін, 45% – погіршення), якості освіти – 12% (28% – відсутність змін, 40% – погіршення).

Водночас, близько половини опитаних не побачили змін за рік у боротьбі з корупцією (37% зазначили про погіршення) та вирішенні питання війни на Донбасі (34% зазначили про погіршення).

Також більшість вказали на відсутність змін у стабільності курсу гривні, свободі слова і демократії.  

При цьому більшість відчули погіршення в ситуації з тарифами на комунальні послуги (80%) та з цінами на основні товари і ліки (90%). 

Близько половини опитаних побачили погіршення у можливості знайти роботу (29% – відсутність змін, 11% – покращення) та якості житлово-комунальних послуг (37% – відсутність змін, 9% – покращення).

 

14% відповіли, що їх відчуття впевненості у майбутньому покращилось за останній рік, для 30% - воно не змінилось і для 53% – погіршилося.

На думку більшості політична та економічна ситуація в Україні погіршилась за останній рік: так відповіли 63% і 70% відповідно.

Матеріальне становище родини для 40% не змінилось за рік, для 50% - погіршилось, лише для 9% - покращилось.

Соціологи відзначають, що попри скептичні відповіді, порівняно з груднем 2018 року оцінки політичного й економічного становища дещо покращились. Найбільш оптимістично оцінюють зміни у всіх цих сферах мешканці столиці та наймолодші опитані. 

 

Опитування провела соцгрупа "Рейтинг" 16-18 грудня 2021 року серед 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Українська правда

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Теми: опитуванняУкраїнавійнаДонбаскорупція
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