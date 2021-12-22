За год украинцы увидели изменения с дорогами и технологиями, но не с коррупцией и войной

За 2021 год более 60% украинцев увидели изменения с дорогами и технологиями в Украине, но не с борьбой с коррупцией и решением войны на Донбассе.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" 16-18 декабря

Дословно: "Дороги и цифровые технологии – сферы, где украинцы увидели наибольшее улучшение за последний год.

Более 60% опрошенных отметили улучшение за последний год состояния дорог.

Положительные сдвиги в цифровых технологиях в государственной сфере (приложение ДИЯ) отметили почти половина опрошенных (28% затруднились оценить)".

Детали: Что касается международного имиджа Украины, то улучшение увидели 20% (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение), в безопасности на дорогах – 19% (34% – отсутствие изменений, 41% – ухудшение), качества медицинского обслуживания – 17 % (31% – отсутствие изменений, 45% – ухудшение), качества образования – 12% (28% – отсутствие изменений, 40% – ухудшение).

В то же время, около половины опрошенных не увидели изменений в борьбе с коррупцией за год (37% отметили об ухудшении) и решении вопроса войны на Донбассе (34% отметили об ухудшении).

Также большинство указали на отсутствие изменений в стабильности курса гривни, свободе слова и демократии.

При этом большинство ощутили ухудшение в ситуации с тарифами на коммунальные услуги (80%) и с ценами на основные товары и лекарства (90%).

Около половины опрошенных увидели ухудшение возможности найти работу (29% – отсутствие изменений, 11% – улучшение) и качества жилищно-коммунальных услуг (37% – отсутствие изменений, 9% – улучшение).

14% ответили, что их чувство уверенности в будущем улучшилось за последний год, для 30% – оно не изменилось и для 53% – ухудшилось.

По мнению большинства, политическая и экономическая ситуация в Украине ухудшилась за последний год: так ответили 63% и 70% соответственно.

Материальное положение семьи для 40% не изменилось за год, для 50% – ухудшилось, только для 9% – улучшилось.

Социологи отмечают, что, несмотря на скептические ответы, по сравнению с декабрем 2018 года оценки политического и экономического положения несколько улучшились. Наиболее оптимистично оценивают изменения во всех этих областях жители столицы и молодые опрошенные.

Опрос провела соцгруппа "Рейтинг" 16-18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.