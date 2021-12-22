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Федоров розповів, коли і як можна буде купити ліки на ковідну тисячу

Середа, 22 грудня 2021, 12:07
Михайло Федоров, фото Мінцифри

З другої половини січня українці віком від 60 років зможуть купити ліки на тисячу гривень, яку отримують вакциновані громадяни.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу 22 грудня

Пряма мова: "Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банкам, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси. Ліки ж можна купувати онлайн, офлайн, банки готуються випускати (фізичні) картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову.

Точно можна буде фізично в аптеках купити, щодо онлайн – зараз ми працюємо, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку".

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Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019


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