Федоров рассказал, когда и как можно будет купить лекарства на ковидную тысячу

Со второй половины января украинцы возрастом от 60 лет смогут купить лекарства на тысячу гривен, которую получают вакцинированные граждане.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 22 декабря

Прямая речь: "Этот проект будет запускаться во второй половине января. Мы работаем с банками, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность.Мы сейчас финализуем техническую составляющую.

Точно можно будет физически купить в аптеках, относительно онлайн – сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей постарше".

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