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У Києві почали полювання на незаконні ялинкові базари

Середа, 22 грудня 2021, 12:55
Фото КМДА

У столиці почали демонтувати незаконні ялинкові базари – станом на 22 грудня вже прибрали 9 локацій.

Джерело: сайт КМДА  

Пряма мова директора Департаменту міського благоустрою Тимура Ткаченка: "Не зважаючи на морозну сніжну погоду, демонтажні бригади звільняють газони і тротуари від незаконних ялинкових базарів. Учора вже демонтували дев’ять локацій у п’яти районах столиці, де без дозволів продавались новорічні дерева. Контроль за розміщенням ярмарків триватиме й надалі". 

 
Фото КМДА

Деталі: Чиновник нагадав, що з 15 грудня в Києві відкрились офіційні ярмарки з продажу ялинок. Водночас інспекція благоустрою вже виявила близько 20 локацій, розміщених без дозвільних документів.  

За словами Ткаченка, перевірку проходять й офіційні точки продажу. Якщо на таких локаціях виявлять порушення, то дозвільні документи можуть анулювати, а майданчик – перемістити.

У КМДА нагадали, що наразі у місті працює 187 локацій із продажу новорічних дерев. Ялинки, які на них продаються, чиповані або мають етикетку з інформацією про дерево.

Українська правда
Теми: Київторгівля


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