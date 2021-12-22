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В Киеве начали охоту на незаконные елочные базары

Среда, 22 декабря 2021, 12:55
Фото КГГА

В столице начали демонтировать незаконные елочные базары – по состоянию на 22 декабря уже убрали 9 локаций.

Источник: сайт КГГА

Прямая речь директора Департамента городского благоустройства Тимура Ткаченко: "Несмотря на морозную снежную погоду, демонтажные бригады освобождают газоны и тротуары от незаконных елочных базаров. Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы, где без разрешений продавались новогодние деревья. Контроль за размещением ярмарок будет продолжаться". 

 
Фото КГГА 

Детали: Чиновник напомнил, что с 15 декабря в Киеве открылись официальные ярмарки по продаже елок. В то же время, инспекция благоустройства уже обнаружила около 20 локаций, размещенных без разрешительных документов.

По словам Ткаченко, проверку проходят и официальные точки продаж. Если на таких локациях будут обнаружены нарушения, то разрешительные документы могут аннулировать, а площадку – переместить.

В КГГА напомнили, что в настоящее время в городе работает 187 локаций по продаже новогодних деревьев. Елки, которые на них продаются, чипированы или имеют этикетку с информацией о дереве.

Украинская правда
Темы: Киевторговля
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