Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Етична рада Німеччини підтримала обов’язкову вакцинацію

Середа, 22 грудня 2021, 13:30
Етична рада Німеччини підтримала обов’язкову вакцинацію
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Етична рада Німеччини в середу заявила, що підтримує обов'язкову вакцинацію всього дорослого населення віком від 18 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

На початку цього місяця керівники країни та федеральних земель попросили організацію надати свою оцінку у той час, як Німеччина бореться із четвертою хвилею пандемії COVID-19.

Незначна більшість, 13 з 24 членів ради, висловилися за поширення зобов’язання на всіх дорослих, які відповідають критеріям для вакцинації. 

Більшість, 20 членів, висловилися за розширення вже існуючої вимоги, яка нині поширюється на сфери опіки особливо вразливих людей, на всіх вразливих осіб.

Проте орган заявив, що не приймає застосування насильницької вакцинації.

Рада наголосила, що високі показники вакцинації мають вирішальне значення для переходу до контрольованої епідемічної ситуації, і що зараз ситуація видається особливо важкою.

Водночас рада зазначила, що обов’язкова вакцинація не може приборкати поточну четверту хвилю в короткостроковій перспективі. Так само обов’язкова вакцинація не може бути панацеєю від пандемії.

"Її можна розглядати лише як частину комплексної, заснованої на доказах, диференційованої та перспективної загальної стратегії пандемії", – йдеться у заяві.

Орган також додав, що необхідно докласти зусиль для подолання соціальних розбіжностей між тими, хто отримав щеплення, та тими, хто його не отримав.

"Здійснюючи обов'язкову вакцинацію, політичні діячі та державні органи повинні свідомо працювати, щоб уникати зіткнень між вакцинованими та невакцинованими людьми", – йдеться у заяві.

До Етичної ради входять 26 експертів із різних сфер – протестантські та католицькі богослови, члени Центральної ради євреїв Німеччини, лікарі, біологи та юристи. Її члени призначаються президентом Німеччини для консультування політиків та підвищення обізнаності громадськості щодо складних та спірних питань. Пропозиції ради не є обов'язковими.

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччинакоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Німеччина
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: