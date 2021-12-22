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Этический совет Германии поддержал обязательную вакцинацию

Среда, 22 декабря 2021, 14:30
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Этический совет Германии в среду заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию всего взрослого населения в возрасте от 18 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации DW.

В начале этого месяца руководители страны и федеральных земель попросили организацию дать свою оценку, в то время как Германия борется с четвертой волной пандемии COVID-19.

Незначительное большинство, 13 из 24 членов совета, высказались за распространение обязательства на всех взрослых, отвечающих критериям для вакцинации.

Большинство, 20 членов, высказались за расширение уже существующего требования, которое в настоящее время распространяется на сферы опеки особо уязвимых людей, всех уязвимых лиц.

Однако орган заявил, что не принимает применения насильственной вакцинации.

Совет подчеркнул, что высокие показатели вакцинации имеют решающее значение для перехода к контролируемой эпидемической ситуации, и сейчас ситуация кажется особенно тяжелой.

В то же время совет отметил, что обязательная вакцинация не может обуздать текущую четвертую волну в краткосрочной перспективе. Также обязательная вакцинация не может быть панацеей от пандемии.

"Ее можно рассматривать только как часть комплексной, основанной на доказательствах, дифференцированной и перспективной общей стратегии пандемии", – говорится в заявлении.

Орган также добавил, что необходимо приложить усилия для преодоления социальных разногласий между получившими прививку и теми, кто его не получил.

"Совершая обязательную вакцинацию, политические деятели и государственные органы должны сознательно работать, чтобы избегать столкновений между вакцинированными и невакцинированными людьми", – говорится в заявлении.

В Этический совет входят 26 экспертов из разных сфер – протестантские и католические богословы, члены Центрального совета евреев Германии, врачи, биологи и юристы. Ее члены назначаются президентом Германии для консультирования политиков и повышения осведомленности общественности о сложных и спорных вопросах. Предложения совета не являются обязательными.

Темы: Германиякоронавирусвакцинация
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