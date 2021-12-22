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Вже дві облради закликають парламент і Зеленського перейменувати Росію

Середа, 22 грудня 2021, 13:36
Вже дві облради закликають парламент і Зеленського перейменувати Росію
ілюстративне фото

Львівська обласна рада просить президента Володимира Зеленського та Верховну Раду відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація.

Джерело: звернення депутатів облради від 21 грудня

Дослівно: "Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємось до президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати "московити"".

Деталі: З подібним зверненням до влади раніше виступили депутати Рівненської облради.

На думку депутатів, північно-східний сусід України, який постійно зазіхає на нашу територію, "неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія"".

Депутати підкріплюють свою ініціативу екскурсом в історію.

300 років тому, після низки перемог над Швецією і укладення Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором.

На картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країни як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія.

У кінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського і значну частину Польщі, перед Катериною II постало завдання знайти легальне виправдання окупації. Тому відбулося фальсифікація історії, для обґрунтування законних домагань Росії на чужі землі:

- змінено історичні документи, де російський і московський народи об'єдналися як слов'янські;

- вигадано історію боротьби національно-визвольних українських, білоруських і польських рухів, які завжди мріяли стати однією країною;

- розповсюджено міф про лідерство Росії як слов'янської країни.

 У світовій історії багато фактів перейменування назв країн, зазначено в зверненні.

Наприклад, сучасна Туреччина утворилася після розпаду Османської імперії. 29 жовтня 1923 року проголосили Турецьку республіку.

У 1946 році Трансйорданія здобула незалежність від Британії, а під час арабо-ізраїльської війни 1947-1949 років окупувала Західний берег річки Йордан, включно із Східним Єрусалимом. Після цього країна була самоперейменована у королівство Йорданія.

Зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України, вважають депутати.

Українська правда

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Теми: Росіяісторія
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