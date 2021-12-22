Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вже дві облради закликають парламент і Зеленського перейменувати Росію

Середа, 22 грудня 2021, 14:36
ілюстративне фото

Львівська обласна рада просить президента Володимира Зеленського та Верховну Раду відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація.

Джерело: звернення депутатів облради від 21 грудня

Дослівно: "Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємось до президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву Московія замість Росія та Російська Федерація на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати "московити"".

Деталі: З подібним зверненням до влади раніше виступили депутати Рівненської облради.

На думку депутатів, північно-східний сусід України, який постійно зазіхає на нашу територію, "неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою "Росія"".

Депутати підкріплюють свою ініціативу екскурсом в історію.

300 років тому, після низки перемог над Швецією і укладення Ніштадського мирного договору, 22 жовтня 1721-го Петро I перейменував Московське царство на Росію, а себе проголосив імператором.

На картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країни як Росія, лише як Московія. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія.

У кінці XVIII століття Росія окупувала всю територію Великого князівства Литовського і значну частину Польщі, перед Катериною II постало завдання знайти легальне виправдання окупації. Тому відбулося фальсифікація історії, для обґрунтування законних домагань Росії на чужі землі:

- змінено історичні документи, де російський і московський народи об'єдналися як слов'янські;

- вигадано історію боротьби національно-визвольних українських, білоруських і польських рухів, які завжди мріяли стати однією країною;

- розповсюджено міф про лідерство Росії як слов'янської країни.

 У світовій історії багато фактів перейменування назв країн, зазначено в зверненні.

Наприклад, сучасна Туреччина утворилася після розпаду Османської імперії. 29 жовтня 1923 року проголосили Турецьку республіку.

У 1946 році Трансйорданія здобула незалежність від Британії, а під час арабо-ізраїльської війни 1947-1949 років окупувала Західний берег річки Йордан, включно із Східним Єрусалимом. Після цього країна була самоперейменована у королівство Йорданія.

Зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України, вважають депутати.

Українська правда
Теми: Росіяісторія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ

Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

Комісія з обрання керівника САП знову не змогла обрати переможця

Єрмак анонсував переговори із заступником голови адміністрації Путіна

Усі новини...
Росія
Данілов: Біля українських кордонів зібралась 100-тисячна армія Росії
У Росії збирають групи найманців на Донбас: Сказали йти звільняти Новоросію – ЗМІ
МЗС на заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Готують прикриття для провокацій
Останні новини
05:55
28 людей загинули в бойових діях біля озера Чад
04:48
Понад 800 тисяч людей у світі заразилися Covid
03:50
Іран заявляє, що його військові навчання з балістичними ракетами були "попередженням" Ізраїлю
02:51
NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ
01:50
У Греції — третя за тиждень аварія човна з мігрантами, є загиблі
00:50
Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19
23:50
Пам’ятник Бандері в Тернополі охоронятимуть цілодобово
23:12
Качинський заявив, що Німеччина хоче перетворити ЄС на "четвертий рейх"
22:37
"Динамо" та "Шахтар" оштрафували за расизм та образливі банери
22:11
Новини економіки: порт передали в концесію, обвал цін на газ у Європі
Усі новини...