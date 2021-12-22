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Уже два облсовета призывают парламент и Зеленского переименовать Россию

Среда, 22 декабря 2021, 14:36
иллюстративное фото

Львовский областной совет просит президента Владимира Зеленского и Верховную Раду восстановить историческую справедливость и использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация.

Источник: обращение депутатов облсовета от 21 декабря

Дословно: "Мы, депутаты Львовского областного совета обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять "московиты".

Детали: С подобным обращением к власти ранее выступили депутаты Ровенского облсовета.

По мнению депутатов, северо-восточный сосед Украины, постоянно посягающий на нашу территорию, "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия"".

Депутаты подкрепляют свою инициативу экскурсом в историю.

300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором.

На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена такая страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.

В конце XVIII века Россия оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши, перед Екатериной II встала задача найти легальное оправдание оккупации. Поэтому состоялась фальсификация истории для обоснования законных притязаний России на чужие земли:

- изменены исторические документы, где российский и московский народы объединились как славянские;

- придумана история борьбы национально-освободительных украинских, белорусских и польских движений, которые всегда мечтали стать одной страной;

- распространен миф о лидерстве России как славянской страны.

В мировой истории много фактов переименования названий стран, отмечено в обращении.

К примеру, современная Турция образовалась после распада Османской империи. 29 октября 1923 провозгласили Турецкую республику.

В 1946 году Трансиордания обрела независимость от Британии, а во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов оккупировала Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. После этого страна была самопереименована в королевство Иордания.

Изменение названия Московского царства бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины, считают депутаты.

Украинская правда
Темы: Росcияистория
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