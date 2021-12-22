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Міністр оборони Латвії: якщо Україна потребує зброї, їй слід таку зброю надати

Середа, 22 грудня 2021, 14:49

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що країни ЄС повинні наслідувати приклад США у питанні продажу зброї Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю порталу Sargs.lv, повідомляє "Європейська правда".

Оцінюючи погляди найбільших і найвпливовіших країн Європейського союзу щодо російсько-українського конфлікту, наприклад, коли Німеччина блокувала закупівлю оборонного озброєння Україною через Агентство підтримки закупівель НАТО, Пабрікс зазначив, що цим країнам потрібно радикально змінити мислення.

"Наївно думати, що ми можемо зберегти мир або заспокоїти агресора, не допомагаючи потенційній жертві. З одного боку є наївна думка - чим менше зброї, тим менше стріляють, з іншого боку - є Росія, у якої є повний арсенал усіх видів зброї" - зазначив він.

За його словами, Латвія завжди закликала союзників у Європі якнайшвидше усвідомити цю проблему і зрозуміти, що для досягнення перелому у війні і встановлення миру Україна повинна не тільки мати право на захист, але й їй слід допомогти у цьому.

"Я думаю, що в цьому відношенні європейські країни мають наслідувати приклад, який показали Сполучені Штати, Велика Британія та Канада. Якщо Україні потрібна зброя, підтримка в процесі реформування збройних сил, то така допомога має бути надана" - заявив Пабрікс.

Міністр також зазначив, що Росія нарощує військову присутність для досягнення певних цілей.

"Звичайно, результатом сценарію нападу було б дуже різке погіршення ситуації з усіма європейськими країнами, а також зі США, що не піде на користь самій Росії. Крім того, такий тип вторгнення відрізнявся б від 2014 року, оскільки обернувся б для РФ численними жертвами, бо Україна вже не така, як сім років тому", – підкреслив він.

За словами міністра, вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки" є неприйнятними.

"Це неприйнятно для нас. Було б навіть дуже нерозумно йти на поступки з такими вимогами, оскільки це поставило б нас у ще більш нерівне становище, ніж раніше. Дивлячись на Балтійський регіон, ми вже набагато менше мілітаризовані та озброєні, ніж сусіди Росії. Слід також враховувати, що Росія також вільно діє на території Білорусі. Цей вид шантажу нагадує бажання повторити принципи 1939 року, але в сучасному суспільстві, з союзниками, це не пройде", – зазначив міністр оборони Латвії.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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Теми: ЛатвіяУкраїназброяміжнародні відносини


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