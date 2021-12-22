Министр обороны Латвии: если Украине нужно оружие, ей следует его предоставить

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что страны ЕС должны последовать примеру США в вопросе продажи оружия Украине.

Об этом он сказал в интервью порталу Sargs.lv, сообщает "Европейская правда".

Оценивая взгляды крупнейших и влиятельных стран Европейского Союза по поводу российско-украинского конфликта, например, когда Германия блокировала закупку оборонного вооружения Украиной через Агентство поддержки закупок НАТО, Пабрикс отметил, что этим странам нужно радикально изменить мышление.

"Наивно думать, что мы можем сохранить мир или успокоить агрессора, не помогая потенциальной жертве. С одной стороны, есть наивное мнение – чем меньше оружия, тем меньше стреляют, с другой стороны – есть Россия, у которой есть полный арсенал всех видов оружия", - отметил он.

По его словам, Латвия всегда призывала союзников в Европе как можно быстрее уяснить эту проблему и понять, что для достижения перелома в войне и установления мира Украина должна не только иметь право на защиту, но и ей следует помочь в этом.

"Я думаю, что в этом отношении европейские страны должны следовать примеру, который показали Соединенные Штаты, Великобритания и Канада. Если Украине нужно оружие, поддержка в процессе реформирования вооруженных сил, то такая помощь должна быть предоставлена", - заявил Пабрикс.

Министр также отметил, что Россия наращивает военное присутствие для достижения определенных целей.

"Конечно, результатом сценария нападения было бы очень резкое ухудшение ситуации со всеми европейскими странами, а также с США, что не пойдет на пользу самой России. Кроме того, такой тип вторжения отличался бы от 2014 года, поскольку обернулся бы для РФ многочисленными жертвами, потому что Украина уже не такая, как семь лет назад", – подчеркнул он.

По словам министра, требования России относительно так называемых "гарантий безопасности" неприемлемы.

"Это неприемлемо для нас. Было бы даже очень глупо идти на уступки с такими требованиями, поскольку это поставило бы нас в еще более неравное положение, чем раньше. Глядя на Балтийский регион, мы уже гораздо меньше милитаризованы и вооружены, чем соседи России. Следует также учитывать, что Россия также свободно действует на территории Беларуси. Этот вид шантажа напоминает желание повторить принципы 1939 года, но в современном обществе, с союзниками, это не пройдет", – отметил министр обороны Латвии.

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.