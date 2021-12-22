СБУ затримала "злодія в законі" із санкційного списку РНБО

Служба безпеки затримала "злодія в законі", який перебуває під санкціями РНБО і який нелегально прибув в Україну для створення та координації злочинної організації.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно СБУ: "Затриманим є уродженець однієї з країн Південного Кавказу, відомий кримінальник, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

У травні цього року за систематичне створення загроз державній безпеці України зловмисника було включено до санкційного списку РНБО і заборонено в’їзд до нашої країни".

Деталі: Чоловіка затримали на Львівщині. Для перетину держкордону і приховування свого перебування в Україні він намагався використовувати підроблені документи.

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, затриманий Полікарп Джанелідзе на прізвисько "Полік".

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконний перетин державного кордону) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, силовики перевіряють інформацію щодо підривної діяльності спецслужб РФ через спроби штучного загострення криміногенної обстановки в західних регіонах України.