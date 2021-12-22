СБУ задержала "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Служба безопасности задержала "вора в законе", который находится под санкциями СНБО и нелегально прибыл в Украину для создания и координации преступной организации.

Источник: сайт СБУ

Дословно СБУ: "Задержанный – уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

В мае этого года за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины злоумышленник был включен в санкционный список СНБО и ему запретили въезд в нашу страну".

Детали: Мужчину задержали во Львовской области. Для пересечения госграницы он пытался использовать поддельные документы.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержанный Поликарп Джанелидзе по прозвищу "Полик".

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы) УКУ.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, силовики проверяют информацию относительно подрывной деятельности спецслужб РФ через попытки искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах Украины.