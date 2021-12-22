На Житомирщині викрили незаконну приватизацію чиновниками більше 1 тис га землі – ДБР

Державне бюро розслідувань викрило схему незаконної приватизації посадовцями Держгеокадастру 1,2 тис гектарів землі в Житомирській області.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Працівники ДБР вручили підозру приватному підприємцю, який спільно з державними реєстраторами й посадовцями Держгеокадастру в Житомирській області відчужили землі в територіальнох громад.

За версією слідства, 2019 року підозрюваний заснував приватне підприємство, яке оголосило себе правонаступником одного з колгоспів. Ці землі належали раніше саме цьому колгоспові.

2020 року він почав реєструвати землю на своє підприємство, користуючись державними актами про власність колгоспу. Утім, ці акти стосовно колгоспу вже давно втратили чинність.

У ДБР стверджують, що в Держгеокадастрі реєстратори, без законних підстав, зареєстрували на підприємство підозрюваного комунальну землю площею понад 1,2 тисяч гектарів. За оцінкою правоохоронців, ринкова вартість цієї землі становить понад 74 мільйони гривень.

На вказану землю наразі наклали арешт. У ДБР з’ясовують всіх причетних до цієї схеми.

Підприємця підозрюють у шахрайстві, вчиненому організованою групою, та зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Максимальне покарання, передбачене законодавством, становить 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.