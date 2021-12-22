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В Житомирской области разоблачили незаконную приватизацию чиновниками более 1 тыс га земли – ГБР

Среда, 22 декабря 2021, 14:45
В Житомирской области разоблачили незаконную приватизацию чиновниками более 1 тыс га земли – ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило схему незаконной приватизации должностными лицами Госгеокадастра 1,2 тыс гектаров земли в Житомирской области.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Работники ГБР вручили подозрение частному предпринимателю, который совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Госгеокадастра в Житомирской области отчуждали земли  территориальных громад.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый основал частное предприятие, объявившее себя правопреемником одного из колхозов. Эти земли принадлежали раньше именно этому колхозу.

В 2020 году он начал регистрировать землю на свое предприятие, пользуясь государственными актами о собственности колхоза. Впрочем, эти акты по колхозу уже давно утратили силу.

В ГБР утверждают, что в Госгеокадастре регистраторы, без законных оснований, зарегистрировали на предприятие подозреваемого коммунальную землю площадью более 1,2 тысячи гектаров. По оценке правоохранителей, рыночная стоимость этой земли составляет более 74 миллионов гривен.

На указанную землю наложили арест. В ГБР выясняют всех причастных к этой схеме.

Предпринимателя подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой, и злоупотреблении полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: ГБРЖитомирская областьземлякриминал
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