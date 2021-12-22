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У Польщі цьогоріч висунули 91 українцю звинувачення у сприянні нелегальній міграції

Середа, 22 грудня 2021, 14:45
У Польщі цьогоріч висунули 91 українцю звинувачення у сприянні нелегальній міграції
фото Прикордонної служби Польщі

Співробітники Прикордонної служби Польщі у цьому році висунули звинувачення 422 "помічникам" у нелегальній міграції, найбільше серед них українців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

Повідомляється, що прикордонники звинуватили у скоєнні злочину 422 осіб, які сприяли нелегальній міграції.

"Серед цих людей найбільше було громадян України – 91 особа, Грузії – 56 та Сирії – 55" - повідомила Прикордонна служба.

З початку року Прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Як відомо, з 2 вересня Польща запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах та готується споруджувати на кордоні в Підляському воєводстві постійний паркан висотою 5,5 метра та довжиною 180 км. 

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Теми: Польща
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