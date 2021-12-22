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В Польше в этом году выдвинули 91 украинцу обвинение в содействии нелегальной миграции

Среда, 22 декабря 2021, 15:45
фото Пограничной службы Польши

Сотрудники Пограничной службы Польши в этом году предъявили обвинения 422 "помощникам" в нелегальной миграции, більше всего среди них украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Сообщается, что пограничники обвинили в совершении преступления 422 человека, способствовавших нелегальной миграции.

"Среди этих людей больше всего было граждан Украины – 91 человек, Грузии – 56 и Сирии – 55", - сообщила Пограничная служба.

С начала года Пограничная служба зафиксировала около 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Как известно, со 2 сентября Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах и готовится строить на границе в Подляском воеводстве постоянный забор высотой 5,5 метра и протяженностью 180 км.

Темы: Польша
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