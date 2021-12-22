Зеленський визначив, які посадовці можуть робити заяви від імені України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановлює, що робити офіційні заяви щодо зовнішньої політики України можуть лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розмістили на сайті глави держави.

Метою такого рішення називають забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу, посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин та належного виконання міжнародних договорів України.

Зазначається, що МЗС відповідає за офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надає методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органами з відповідних питань, вносить у встановленому порядку на розгляд президента і Кабміну пропозиції щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері.

Державні органи в питаннях міжнародних відносин повинні погоджувати з МЗС підготовку закордонних візитів та візитів іноземних делегацій в Україну, офіційні заяви та коментарі з питань, пов’язаних із зовнішньою політикою, та ініціативи міжнародного характеру.

"Виступи посадових осіб з такими заявами, коментарями, ініціативами здійснюються виключно в межах їх компетенції за відповідними дорученнями президента України, прем’єр-міністра України або міністра закордонних справ України", - зазначається в указі.

Так само мають погоджуватися ініціативи щодо набуття Україною членства в міжнародних організаціях чи об’єднаннях, підготовка дво- чи багатосторонніх документів, пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій, висування для обрання на керівні посади в міжнародних організаціях, крім випадків, установлених законодавством, якщо добір кандидатур здійснюється за результатами конкурсу; проведення будь-яких міжнародних консультацій, переговорів тощо за участю представників інших держав чи міжнародних організацій, представників акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, іноземних підприємств та організацій тощо; участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях тощо.

Також інші держоргани повинні інформувати МЗС про свою діяльність у сфері зовнішніх відносин, подавати на розгляд пропозиції щодо акредитації іноземців та міжнародних організацій, яким згідно з міжнародними договорами України надано право користуватися привілеями та імунітетами, що прирівнюються до дипломатичних, та видачі їм відповідних посвідчень.

У випадках, передбачених законодавством, Міністерство закордонних справ України із зазначених питань подає відповідні пропозиції Президентові України або Кабінету Міністрів України.

Зазначається, що посадовці і держоргани повинні інформувати президента та МЗС про зміст службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом 10 днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації — невідкладно.

Офіційне листування державних органів з питань, дотичних до зовнішньої політики, з іноземними державами, міжнародними організаціями, їхніми посадовцями тощо повинне здійснюватися через МЗС України, крім випадків, передбачених законом або міжнародним договором України.

Офіційне листування із зовнішньополітичними відомствами іноземних держав здійснює виключно Міністерство закордонних справ України.

У разі організації міжнародних переговорів та зустрічей МЗС потрібно завчасно інформувати про такі домовленості.

Указ визначає перелік учасників, яких з українського боку потрібно долучати до таких переговорів чи зустрічей у разі проведення в Україні або за кордоном, та розписує процедури та розподіл відповідальності на випадок участі делегацій та представників України у міжнародних заходах, зокрема в рамках міжнародних організацій.

Зазначається, що персональна відповідальність за належне виконання міжнародних договорів України та інших документів, за якими Україна має права і зобов’язання, покладається на керівників державних органів, які відповідно до компетенції забезпечують виконання зобов’язань українською стороною та аналізують виконання іншими сторонами їх зобов’язань за такими міжнародними документами. Ці органи повинні інформувати МЗС про свою діяльність, прописана також процедура на випадок проблем.

Указ також передбачає, що для координації роботи держорганів в питаннях, дотичних до зовнішніх відносин, у міністерствах та інших держорганах, визначених МЗС за погодженням з президентом, можуть створюватись посади дипломатичних радників.

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