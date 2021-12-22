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Зеленский определил, какие должностные лица могут делать заявления от имени Украины

Среда, 22 декабря 2021, 17:17
Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает, что делать официальные заявления по внешней политике Украины могут только президент, премьер-министр и министр иностранных дел Украины, а также расписывает принцип координации действий разных государственных органов в вопросах, связанных с внешней политикой.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ разместили на сайте главы государства.

Целью такого решения называют обеспечение единства внешнеполитического курса, усиление координации деятельности государственных органов в сфере внешних отношений и надлежащее выполнение международных договоров Украины.

Отмечается, что МИД отвечает за официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, осуществляет общий надзор за выполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам, вносит в установленном порядке на рассмотрение президента и Кабмина предложения по усовершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере.

Государственные органы в вопросах международных отношений должны согласовывать с МИДом подготовку зарубежных визитов и визитов иностранных делегаций в Украину, официальные заявления и комментарии по вопросам, связанным с внешней политикой, и инициативы международного характера.

"Выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами производятся исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента Украины, премьер-министра Украины или министра иностранных дел Украины", - отмечается в указе.

Также должны согласовываться инициативы по членству Украины в международных организациях или объединениях, подготовка дву- или многосторонних документов, предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в уставных и других органах международных организаций, выдвижение для избрания на руководящие должности в международных организациях, кроме случаев, установленных законодательством, если подбор кандидатур осуществляется по результатам конкурса; проведение любых международных консультаций, переговоров и т.д. с участием представителей других государств или международных организаций, представителей аккредитованных в Украине иностранных дипломатических представительств, иностранных предприятий и организаций; участие в международных консультациях, переговорах, конференциях и т.д.

Также другие госорганы должны информировать МИД о своей деятельности в сфере внешних отношений, подавать на рассмотрение предложения по аккредитации иностранцев и международных организаций, которым согласно международным договорам Украины предоставлено право пользоваться привилегиями и иммунитетами, приравниваемыми к дипломатическим, и выдаче им соответствующих удостоверений.

В случаях, предусмотренных законодательством, Министерство иностранных дел Украины по указанным вопросам представляет соответствующие предложения Президенту Украины или Кабинету Министров Украины.

Отмечается, что должностные лица и госорганы должны информировать президента и МИД о содержании служебных контактов по вопросам, касающимся реализации государственной политики в сфере внешних сношений, с представителями иностранных государств, международных организаций в течение 10 дней после проведения таких контактов, а в случае получения особо важной информации - немедленно.

Официальная переписка государственных органов по вопросам, касающимся внешней политики, с иностранными государствами, международными организациями, их должностными лицами и т.д. должна осуществляться через МИД Украины, кроме случаев, предусмотренных законом или международным договором Украины.

Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет исключительно Министерство иностранных дел Украины.

В случае организации международных переговоров и встреч МИД нужно заранее информировать о таких договоренностях.

Указ определяет перечень участников, которых с украинской стороны нужно включать в такие переговоры или встречи - в случае проведения в Украине или за границей, и расписывает процедуры и распределение ответственности на случай участия делегаций и представителей Украины в международных мероприятиях, в частности, в рамках международных организаций.

Отмечается, что персональная ответственность за надлежащее исполнение международных договоров Украины и других документов, по которым Украина имеет права и обязательства, возлагается на руководителей государственных органов, которые в соответствии с компетенцией обеспечивают исполнение обязательств украинской стороной и анализируют исполнение другими сторонами их обязательств по таким международным документам. Эти органы должны информировать МИД о своей деятельности, прописана процедура на случай проблем.

Указ также предусматривает, что для координации работы госорганов в вопросах, касающихся внешних отношений, в министерствах и других госорганах, определенных МИД по согласованию с президентом, могут создаваться должности дипломатических советников.

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Темы: Зеленскийдипломатические отношенияМИДОфис президента
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