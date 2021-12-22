Зеленский определил, какие должностные лица могут делать заявления от имени Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает, что делать официальные заявления по внешней политике Украины могут только президент, премьер-министр и министр иностранных дел Украины, а также расписывает принцип координации действий разных государственных органов в вопросах, связанных с внешней политикой.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ разместили на сайте главы государства.

Целью такого решения называют обеспечение единства внешнеполитического курса, усиление координации деятельности государственных органов в сфере внешних отношений и надлежащее выполнение международных договоров Украины.

Отмечается, что МИД отвечает за официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, осуществляет общий надзор за выполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам, вносит в установленном порядке на рассмотрение президента и Кабмина предложения по усовершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере.

Государственные органы в вопросах международных отношений должны согласовывать с МИДом подготовку зарубежных визитов и визитов иностранных делегаций в Украину, официальные заявления и комментарии по вопросам, связанным с внешней политикой, и инициативы международного характера.

"Выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами производятся исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента Украины, премьер-министра Украины или министра иностранных дел Украины", - отмечается в указе.

Также должны согласовываться инициативы по членству Украины в международных организациях или объединениях, подготовка дву- или многосторонних документов, предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в уставных и других органах международных организаций, выдвижение для избрания на руководящие должности в международных организациях, кроме случаев, установленных законодательством, если подбор кандидатур осуществляется по результатам конкурса; проведение любых международных консультаций, переговоров и т.д. с участием представителей других государств или международных организаций, представителей аккредитованных в Украине иностранных дипломатических представительств, иностранных предприятий и организаций; участие в международных консультациях, переговорах, конференциях и т.д.

Также другие госорганы должны информировать МИД о своей деятельности в сфере внешних отношений, подавать на рассмотрение предложения по аккредитации иностранцев и международных организаций, которым согласно международным договорам Украины предоставлено право пользоваться привилегиями и иммунитетами, приравниваемыми к дипломатическим, и выдаче им соответствующих удостоверений.

В случаях, предусмотренных законодательством, Министерство иностранных дел Украины по указанным вопросам представляет соответствующие предложения Президенту Украины или Кабинету Министров Украины.

Отмечается, что должностные лица и госорганы должны информировать президента и МИД о содержании служебных контактов по вопросам, касающимся реализации государственной политики в сфере внешних сношений, с представителями иностранных государств, международных организаций в течение 10 дней после проведения таких контактов, а в случае получения особо важной информации - немедленно.

Официальная переписка государственных органов по вопросам, касающимся внешней политики, с иностранными государствами, международными организациями, их должностными лицами и т.д. должна осуществляться через МИД Украины, кроме случаев, предусмотренных законом или международным договором Украины.

Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет исключительно Министерство иностранных дел Украины.

В случае организации международных переговоров и встреч МИД нужно заранее информировать о таких договоренностях.

Указ определяет перечень участников, которых с украинской стороны нужно включать в такие переговоры или встречи - в случае проведения в Украине или за границей, и расписывает процедуры и распределение ответственности на случай участия делегаций и представителей Украины в международных мероприятиях, в частности, в рамках международных организаций.

Отмечается, что персональная ответственность за надлежащее исполнение международных договоров Украины и других документов, по которым Украина имеет права и обязательства, возлагается на руководителей государственных органов, которые в соответствии с компетенцией обеспечивают исполнение обязательств украинской стороной и анализируют исполнение другими сторонами их обязательств по таким международным документам. Эти органы должны информировать МИД о своей деятельности, прописана процедура на случай проблем.

Указ также предусматривает, что для координации работы госорганов в вопросах, касающихся внешних отношений, в министерствах и других госорганах, определенных МИД по согласованию с президентом, могут создаваться должности дипломатических советников.

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