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Лукашенко заявив про затримання сімох "терористів"

Середа, 22 грудня 2021, 17:28
Олександр Лукашенко, Фото Getty Images

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримано семеро людей за спробу "вчинити теракти".

Джерело: державне інформагентство "Белта" із посиланням на слова Лукашенка

Пряма мова: "Міністр внутрішніх справ мені доповів. Сьогодні вночі - вчора вдень затримали шістьох або сімох людей, які намагалися вчинити теракти. Деякий (час) ми просто спостерігали і чекали, коли вони під камеру це зроблять. Усе зняли. Проти державних службовців, особливо проти працівників прокуратури, і навіть на суддів уже покотили. Сімох людей затримали".

Деталі: Він додав, що ще одному "терористу" вдалося втекти до Росії. Але Лукашенко впевнений, що в РФ його зловлять та видадуть Білорусі.

Теми: ЛукашенкотероризмБілорусь


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