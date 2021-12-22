Лукашенко заявив про затримання сімох "терористів"
Середа, 22 грудня 2021, 16:28
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі затримано семеро людей за спробу "вчинити теракти".
Джерело: державне інформагентство "Белта" із посиланням на слова Лукашенка
Пряма мова: "Міністр внутрішніх справ мені доповів. Сьогодні вночі - вчора вдень затримали шістьох або сімох людей, які намагалися вчинити теракти. Деякий (час) ми просто спостерігали і чекали, коли вони під камеру це зроблять. Усе зняли. Проти державних службовців, особливо проти працівників прокуратури, і навіть на суддів уже покотили. Сімох людей затримали".
Деталі: Він додав, що ще одному "терористу" вдалося втекти до Росії. Але Лукашенко впевнений, що в РФ його зловлять та видадуть Білорусі.