Лукашенко заявил о задержании семи "террористов"

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержаны семь человек за попытку "совершить теракты".

Источник: государственное информагентство "Белта" со ссылкой на слова Лукашенко

Прямая речь: "Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторое (время) мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали".

Детали: Он добавил, что еще одному "террористу" удалось бежать в Россию. Но Лукашенко уверен, что в РФ его поймают и выдадут Беларуси.