Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявил о задержании семи "террористов"

Среда, 22 декабря 2021, 16:28
Лукашенко заявил о задержании семи террористов
Александр Лукашенко, Фото Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержаны семь человек за попытку "совершить теракты".

Источник: государственное информагентство "Белта" со ссылкой на слова Лукашенко

Прямая речь: "Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали 6 или 7 человек, которые пытались совершить теракты. Некоторое (время) мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали".

Детали: Он добавил, что еще одному "террористу" удалось бежать в Россию. Но Лукашенко уверен, что в РФ его поймают и выдадут Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкотерроризмБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: