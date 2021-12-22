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СБУ викрила фейкового "президента України"

Середа, 22 грудня 2021, 17:42
Затриманий псевдопрезидент України, фото СБУ

СБУ викрила лідера фейкового "народовладдя", який оголосив себе "президентом України" та сформував тіньовий уряд.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: За даними спецслужби, лідера антидержавної організації так званого "народовладдя" викрили у Дніпрі. Він робив публічні заклики до повалення конституційного ладу України.

Зловмисник, вважаючи нелегітимними діючі органи державної влади, закликав українців замінити їх новоствореними. У тому числі не виключав й варіант насильницького повалення влади.

За матеріалами слідства, підозрюваний збирав однодумців у лавах "всеукраїнського національного конгресу" і разом з ними формував тіньовий уряд. На перших зборах домігся обрання себе так званим "президентом України". Іншими рішеннями призначені – "голова верховної ради", "прем’єр-міністр", "керівники" силових відомств, а діючі державні органи були визнані "терористичними структурами".

Самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та діючих військовослужбовців Збройних сил України. Розраховував досягнути цього, закріпивши за своїми прихильниками першочерговим розпорядженням право мати вогнепальну зброю.

У ході обшуку вдома у затриманого вилучено печатки й бланки фейкових псевдоутворень, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, "фейкові" розпорядження самопроголошених органів влади та "дипломатичні паспорти" "високопосадовців".

 

Наразі лідеру псевдонародовладдя оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу "Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

 

Українська правда
Теми: президентСБУДніпросепаратизм


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