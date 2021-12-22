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СБУ разоблачила фейкового "президента Украины"

Среда, 22 декабря 2021, 16:42
СБУ разоблачила фейкового президента Украины
Задержанный псевдопрезидент Украины, фото СБУ

СБУ разоблачила лидера фейкового "народовластия", который объявил себя "президентом Украины" и сформировал теневое правительство.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: По данным спецслужбы, лидера антигосударственной организации так называемого "народовластия" разоблачили в Днепре. Он делал публичные призывы к свержению конституционного строя Украины.

Злоумышленник, считая нелегитимными действующие органы государственной власти, призывал украинцев заменить их новыми. Среди прочего не исключал и вариант насильственного свержения власти.

По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями назначены – "председатель верховной рады", "премьер-министр", "руководители" силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".

Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Рассчитывал достичь этого, предоставив им право иметь огнестрельное оружие.

В ходе обыска дома у задержанного изъяты печати и бланки фейковых псевдообразований, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта" "высокопоставленных чиновников".

 

В настоящее время лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

 

Украинская правда

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Темы: президентСБУДнепрсепаратизм
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