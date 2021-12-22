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Молдова визначила нового посла в Україні

Середа, 22 грудня 2021, 17:40
Молдова визначила нового посла в Україні
Валеріу Ківерь. Фото: пресслужба ОБСЄ

Уряд Молдови на засіданні 22 грудня схвалив призначення нового посла Молдови в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Newsmaker.

Накази про їхнє призначення має підписати президент Майя Санду.

На пропозицію міністерства закордонних справ та європейської інтеграції уряд призначив Валеріу Ківеря послом Молдови в Україні.

Раніше він обіймав посаду заступника міністра закордонних справ та європейської інтеграції, а також посла в Австрії. Також він був постійним представником Молдови при ОБСЄ.

Послів Молдови призначає та відкликає президент на пропозицію уряду. Кандидатів на ці посади пропонує прем’єр-міністр після консультацій з парламентською комісією.

З 2015 до 2021 року послом Молдови в Україні був Руслан Болбочан. У вересні він був відкликаний зі своєї посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваУкраїнадипломатичні відносини
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