Молдова определила нового посла в Украине

Правительство Молдовы на заседании 22 декабря одобрило назначение нового посла Молдовы в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Newsmaker.

Приказы об их назначении должен быть подписан президентом Майей Санду.

По предложению министерства иностранных дел и европейской интеграции правительство назначило Валериу Киверя послом Молдовы в Украине.

Ранее он занимал должность замминистра иностранных дел и европейской интеграции, а также посла в Австрии. Также он являлся постоянным представителем Молдовы при ОБСЕ.

Послов Молдовы назначает и отзывает президент по предложению правительства. Кандидаты на эти должности предлагает премьер-министр после консультаций с парламентской комиссией.

С 2015 по 2021 год послом Молдовы в Украине был Руслан Болбочан. В сентябре он был отозван от своего поста.