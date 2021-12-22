Чоловік приніс у метро Харкова коробку з "бомбою"
Середа, 22 грудня 2021, 19:18
57-річний харківчанин приніс у метро коробку нібито з "вибухівкою" всередині, однак поліція не виявила бомбу.
Джерело: пресслужба поліції Харківщини
Деталі: Близько 11:45 чоловік залишив коробку у вестибюлі станції "Проспект Гагаріна". Услід він сказав, що всередині бомба.
Вибухотехніки, які приїхали на виклик, не виявили всередині вибухівки чи вибухонебезпечних речовин.
Поліція встановила особу правопорушника й з’ясовує його мотиви.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років.
Українська правда