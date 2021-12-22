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Чоловік приніс у метро Харкова коробку з "бомбою"

Середа, 22 грудня 2021, 19:18
фото: радіо свобода

57-річний харківчанин приніс у метро коробку нібито з "вибухівкою" всередині, однак поліція не виявила бомбу.

Джерело: пресслужба поліції Харківщини

Деталі: Близько 11:45 чоловік залишив коробку у вестибюлі станції "Проспект Гагаріна". Услід він сказав, що всередині бомба.

Вибухотехніки, які приїхали на виклик, не виявили всередині вибухівки чи вибухонебезпечних речовин. 

Поліція встановила особу правопорушника й з’ясовує його мотиви.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років.

Коробка, яку лишили в метро
Коробка, яку лишили в метро
Фото: пресслужба поліції Харківщини
Поліція встановлює мотив правопорушника у відділку
Поліція встановлює мотив правопорушника у відділку
Фото: пресслужба поліції Харківщини

Українська правда
Теми: Харківметровибух


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