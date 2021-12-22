Мужчина принес в метро Харькова коробку с "бомбой"
Среда, 22 декабря 2021, 19:18
57-летний харьковчанин принес в метро коробку, якобы с взрывчаткой внутри, однако полиция не обнаружила бомбу.
Источник: пресс-служба полиции Харьковщины
Детали: Около 11:45 человек оставил коробку в вестибюле станции "Проспект Гагарина". Вслед он сказал, что внутри нее бомба.
Прибывшие на вызов взрывотехники не обнаружили внутри взрывчатки или взрывоопасных веществ.
Полиция установила личность правонарушителя и выясняет его мотивы.
По этому факту открыто уголовное производство о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.
Украинская правда