Мужчина принес в метро Харькова коробку с "бомбой"

57-летний харьковчанин принес в метро коробку, якобы с взрывчаткой внутри, однако полиция не обнаружила бомбу.

Источник: пресс-служба полиции Харьковщины

Детали: Около 11:45 человек оставил коробку в вестибюле станции "Проспект Гагарина". Вслед он сказал, что внутри нее бомба.

Прибывшие на вызов взрывотехники не обнаружили внутри взрывчатки или взрывоопасных веществ.

Полиция установила личность правонарушителя и выясняет его мотивы.

По этому факту открыто уголовное производство о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

Коробка, оставлення в вестибюле станции метро Фото: пресс-служба полиции Харьковской области