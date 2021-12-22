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Мужчина принес в метро Харькова коробку с "бомбой"

Среда, 22 декабря 2021, 19:18
фото: радио свобода

57-летний харьковчанин принес в метро коробку, якобы с взрывчаткой внутри, однако полиция не обнаружила бомбу.

Источник: пресс-служба полиции Харьковщины

Детали: Около 11:45 человек оставил коробку в вестибюле станции "Проспект Гагарина". Вслед он сказал, что внутри нее бомба.

Прибывшие на вызов взрывотехники не обнаружили внутри взрывчатки или взрывоопасных веществ.

Полиция установила личность правонарушителя и выясняет его мотивы.

По этому факту открыто уголовное производство о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

Коробка, оставлення в вестибюле станции метро
Коробка, оставлення в вестибюле станции метро
Фото: пресс-служба полиции Харьковской области
Полиция устанавливает мотив правонарушителя
Полиция устанавливает мотив правонарушителя
Фото: пресс-служба Харьковской области

Украинская правда
Темы: Харьковметровзрыв
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