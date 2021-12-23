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Автотроща на Одещині: зіштовхнулися три вантажівки, є жертви

Четвер, 23 грудня 2021, 02:54

Ввечері в середу на автошляху Одеса-Вознесенськ, біля селища Доброслав, сталася смертельна аварія за участі трьох вантажних автомобілів.

Джерело: Відділ комунікації поліції Одеської області

Дослівно: "Попередньо відомо, що водій автопотягу "МAN", який рухався у бік Вознесенська, намагався об’їхати запаркований на узбіччі легковик та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою такої ж марки.

Внаслідок лобового зіткнення обоє водії віком 62-х та 55-ти років від отриманих травм загинули на місці".

Деталі: Водій автопотягу "DAF", який рухався позаду першої вантажівки у бік Вознесенська, також зіткнувся з автівками.

Внаслідок аварії він не постраждав.

 

Українська правда
Теми: Одеська областьДТП


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