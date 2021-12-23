Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Автотроща на Одещині: зіштовхнулися три вантажівки, є жертви

Четвер, 23 грудня 2021, 01:54
Автотроща на Одещині: зіштовхнулися три вантажівки, є жертви

Ввечері в середу на автошляху Одеса-Вознесенськ, біля селища Доброслав, сталася смертельна аварія за участі трьох вантажних автомобілів.

Джерело: Відділ комунікації поліції Одеської області

Дослівно: "Попередньо відомо, що водій автопотягу "МAN", який рухався у бік Вознесенська, намагався об’їхати запаркований на узбіччі легковик та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою такої ж марки.

Внаслідок лобового зіткнення обоє водії віком 62-х та 55-ти років від отриманих травм загинули на місці".

Деталі: Водій автопотягу "DAF", який рухався позаду першої вантажівки у бік Вознесенська, також зіткнувся з автівками.

Внаслідок аварії він не постраждав.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Одеська область
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: