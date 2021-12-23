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ДТП в Одесской области: столкнулись три грузовика, есть жертвы

Четверг, 23 декабря 2021, 01:54
ДТП в Одесской области: столкнулись три грузовика, есть жертвы

Вечером на автодороге Одесса-Вознесенск, возле поселка Доброслав, произошла смертельная авария с участием трех грузовых автомобилей.

Источник: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Дословно: "Предварительно известно, что водитель автопоезда "МAN", который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком такой же марки.

В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте".

Детали: Водитель автопоезда "DAF", двигавшийся позади первого грузовика в сторону Вознесенска, также столкнулся с машинами.

В результате аварии он не пострадал.

 

Украинская правда

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Темы: Одесская областьДТП
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