За добу в Україні виявили більше 7 тисяч нових хворих на ковід
Четвер, 23 грудня 2021, 08:16
За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 275 людей.
Джерело: МОЗ
Деталі: Серед нових хворих – 585 дітей та 182медпрацівника.
Тож за минулу добу госпіталізували 1 691 особу, зафіксовано летальних випадків – 275, одужали – 16 521 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 630 391 особа;
- одужало – 3 393 420 осіб;
- летальних випадків – 94 184;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.
Українська правда