За добу в Україні виявили більше 7 тисяч нових хворих на ковід

За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 275 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 585 дітей та 182медпрацівника.

Тож за минулу добу госпіталізували 1 691 особу, зафіксовано летальних випадків – 275, одужали – 16 521 особа.

За весь час пандемії в Україні: