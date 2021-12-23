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За добу в Україні виявили більше 7 тисяч нових хворих на ковід

Четвер, 23 грудня 2021, 08:16
фото Unsplash

За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 275 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 585 дітей та 182медпрацівника.

Тож за минулу добу госпіталізували 1 691 особу, зафіксовано летальних випадків – 275, одужали – 16 521 особа.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 630 391 особа;
  • одужало – 3 393 420 осіб;
  • летальних випадків – 94 184;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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