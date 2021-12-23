За сутки в Украине обнаружили более 7 тысяч новых больных ковидом

За сутки 22 декабря в Украине зафиксировано 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 275 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных – 585 детей и 182 медработника.

За прошедшие сутки госпитализирован 1 691 человек, зафиксировано летальных исходов – 275, выздоровели – 16 521 человек.

За все время пандемии в Украине: