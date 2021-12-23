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За сутки в Украине обнаружили более 7 тысяч новых больных ковидом

Четверг, 23 декабря 2021, 08:16
фото Unsplash

За сутки 22 декабря в Украине зафиксировано 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 275 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных – 585 детей и 182 медработника.

За прошедшие сутки госпитализирован 1 691 человек, зафиксировано летальных исходов – 275, выздоровели – 16 521 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 630 391 человек;
  • поправилось – 3 393 420 человек;
  • летальных исходов – 94 184;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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