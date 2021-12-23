За сутки в Украине обнаружили более 7 тысяч новых больных ковидом
Четверг, 23 декабря 2021, 07:16
За сутки 22 декабря в Украине зафиксировано 7312 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 275 человек.
Источник: Минздрав
Детали: Среди новых больных – 585 детей и 182 медработника.
За прошедшие сутки госпитализирован 1 691 человек, зафиксировано летальных исходов – 275, выздоровели – 16 521 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 630 391 человек;
- поправилось – 3 393 420 человек;
- летальных исходов – 94 184;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.
Украинская правда