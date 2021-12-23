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Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"

Четвер, 23 грудня 2021, 08:21
Коронавірус: лише 2 області України залишаються червоними

У "червоній" зоні епідемічної небезпеки знаходяться Волинська та Запорізька області, решта регіонів - на жовтому рівні.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я станом на 23 грудня

Деталі: Як свідчать дані МОЗ, лише дві області України зберігають показники "червоних" зон - Волинська та Запорізька області.

 
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Київ та решту областей віднесено до "жовтого" рівня.

Дані щодо окупованого Росією Криму та міста Севастополь відсутні.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019карантин
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