Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"
Четвер, 23 грудня 2021, 09:21
У "червоній" зоні епідемічної небезпеки знаходяться Волинська та Запорізька області, решта регіонів - на жовтому рівні.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я станом на 23 грудня
Деталі: Як свідчать дані МОЗ, лише дві області України зберігають показники "червоних" зон - Волинська та Запорізька області.
Київ та решту областей віднесено до "жовтого" рівня.
Дані щодо окупованого Росією Криму та міста Севастополь відсутні.
Українська правда