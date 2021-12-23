Коронавирус: только 2 области Украины остаются "красными"

В "красной" зоне эпидемической опасности находятся Волынская и Запорожская области, остальные регионы – на желтом уровне.

Источник: данные Министерства здравоохранения по состоянию на 23 декабря

Детали: Как свидетельствуют данные Минздрава, только две области сохраняют показатели "красных" зон - Волынская и Запорожская области.

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Киев и остальные области отнесены к "желтому" уровню.

Данные по оккупированному Россией Крыму и Севастополь отсутствуют.