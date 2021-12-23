Коронавирус: только 2 области Украины остаются "красными"
Четверг, 23 декабря 2021, 09:21
В "красной" зоне эпидемической опасности находятся Волынская и Запорожская области, остальные регионы – на желтом уровне.
Источник: данные Министерства здравоохранения по состоянию на 23 декабря
Детали: Как свидетельствуют данные Минздрава, только две области сохраняют показатели "красных" зон - Волынская и Запорожская области.
Киев и остальные области отнесены к "желтому" уровню.
Данные по оккупированному Россией Крыму и Севастополь отсутствуют.
Украинская правда