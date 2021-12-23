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В окупованому Криму та Краснодарському краї РФ проведе маневри за участю 1200 десантників

Четвер, 23 грудня 2021, 08:43
В окупованому Криму та Краснодарському краї РФ проведе маневри за участю 1200 десантників
ілюстративне фото російських військових з сайту Міноборони РФ

Більше 1200 російських десантників і понад 250 одиниць військової техніки залучать до навчання з бойовими стрільбами в окупованому РФ Криму та Краснодарському краї.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Навчання пройдуть у рамках оперативного збору керівного складу військ під керівництвом командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова. Загалом у них задіяно понад 1200 військовослужбовців та понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки".

Деталі: 23 грудня маневри стартують в окупованому Криму на полігоні "Опук". 24 грудня – на полігоні "Раєвський" під Новоросійськом.

"Будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості та прикриття військ від засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів. Військовослужбовці виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях", - йдеться у повідомленні.

Чому це важливо: Навчання відбуваються на тлі заяв США, країн НАТО та України щодо концентрації російських військ біля українського кордону. Росія військову активність біля кордону з Україною заперечує.

Теми: Росіявійна
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