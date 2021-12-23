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В оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ проведет маневры с участием 1200 десантников

Четверг, 23 декабря 2021, 09:43
иллюстративный фото российских военных с сайта Минобороны РФ

Более 1200 российских десантников и свыше 250 единиц военной техники задействуют в учениях с боевыми стрельбами в оккупированном РФ Крыму и Краснодарском крае.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники".

Детали: 23 декабря маневры стартуют в оккупированном Крыму на полигоне "Опук". 24 декабря – на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

"Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - говорится в сообщении.

Почему это важно: Учения проходят на фоне заявлений США, стран НАТО и Украины о концентрации российских войск возле украинской границы. Россия военную активность возле рубежа с Украиной отрицает.

Темы: Росcиявойна
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