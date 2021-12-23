Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ проведет маневры с участием 1200 десантников

Четверг, 23 декабря 2021, 08:43
В оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ проведет маневры с участием 1200 десантников
иллюстративный фото российских военных с сайта Минобороны РФ

Более 1200 российских десантников и свыше 250 единиц военной техники задействуют в учениях с боевыми стрельбами в оккупированном РФ Крыму и Краснодарском крае.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники".

Детали: 23 декабря маневры стартуют в оккупированном Крыму на полигоне "Опук". 24 декабря – на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

"Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - говорится в сообщении.

Почему это важно: Учения проходят на фоне заявлений США, стран НАТО и Украины о концентрации российских войск возле украинской границы. Россия военную активность возле рубежа с Украиной отрицает.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Росcия
Байден приказал передать суду в Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине – СМИ
Совет Украина-НАТО собрался из-за российских атак и прекращения РФ зерновой сделки
В России украинца посадили на 22 года за взрыв на ж/д в Брянской области
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: