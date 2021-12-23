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МЗС Німеччини уперше визнало, що покаяння за воєнні злочини проти українців не є достатнім

Четвер, 23 грудня 2021, 08:51
МЗС Німеччини уперше визнало, що покаяння за воєнні злочини проти українців не є достатнім
Анналена Бербок. фото з Вікіпедії

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок визнала, що покаяння за воєнні злочини проти українців не достатньо присутнє у німецькій історичній свідомості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бербок заявила у відеозверненні до конференції глав закордонних місій України, яка відбувалась 21-22 грудня в Гуті.

"Наступного місяця Німеччина та Україна відзначатимуть 30-річчя дипломатичних відносин. Три десятиліття тому мало хто міг уявити, наскільки переплетеними будуть наші країни сьогодні – від особистих контактів до торгівлі та інвестицій.

Водночас я знаю, що нашу дружбу не можна сприймати як належне. Під час Другої світової війни німці скоїли жахливі злочини проти українців. Ці злочини не так присутні в німецькій історичній свідомості, як мали б бути", - заявила Анналена Бербок.

Вона запропонувала зробити наступного року річницю встановлення дипломатичних відносин між країною відправною точкою для подальшого поглиблення двосторонніх контактів та зближення України і ЄС. 

"Я бачу величезний потенціал для більшої співпраці у галузі зеленої енергії. Я хотіла би рухатися вперед звертаючись до нашої спільної історії", - сказала глава німецького МЗС.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник неодноразово критикував німецьку політику пам’яті у зв’язку зі злочинами нацизму.

У червні Мельник бойкотовував пам’ятний захід за участі президента Німеччини в німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст". 

У січні посол розкритикував Берлін за меморіал польським жертвам нацизму, але не українцям.

У 2020 році Мельник закликав до перегляду німецьких шкільних програм з історії, оскільки в них відсутня інформація про історичну відповідальність Німеччини перед Україною.

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