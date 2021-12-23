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МИД Германии впервые признал, что покаяние за военные преступления против украинцев недостаточно

Четверг, 23 декабря 2021, 08:51
МИД Германии впервые признал, что покаяние за военные преступления против украинцев недостаточно
Анналена Бербок. фото из Википедии

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что покаяние за военные преступления против украинцев недостаточно присутствует в немецком историческом сознании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бербок заявила в видеообращении к конференции глав зарубежных миссий Украины, которая проходила 21-22 декабря в Гуте.

"В следующем месяце Германия и Украина будут отмечать 30-летие дипломатических отношений. Три десятилетия назад мало кто мог представить, насколько переплетены будут наши страны сегодня – от личных контактов до торговли и инвестиций.

В то же время я знаю, что нашу дружбу нельзя воспринимать как должное. Во время Второй мировой войны немцы совершили ужасающие преступления против украинцев. Эти преступления не так присутствуют в немецком историческом сознании, как должны быть", - заявила Анналена Бербок.

Она предложила сделать на следующий год годовщину установления дипломатических отношений между страной отправной точкой для дальнейшего углубления двусторонних контактов и сближения Украины и ЕС.

"Я вижу огромный потенциал для большего сотрудничества в области зеленой энергии. Я хотела бы двигаться вперед, обращаясь к нашей общей истории", - сказала глава немецкого МИД.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не раз критиковал немецкую политику памяти в связи с преступлениями нацизма.

В июне Мельник бойкотировал памятное мероприятие с участием президента Германии в немецко-российском музее "Берлин-Карлсгорст".

В январе посол подверг критике Берлин за мемориал польским жертвам нацизма, но не украинцам.

В 2020 году Мельник призвал пересмотреть немецкие школьные программы по истории, поскольку в них отсутствует информация об исторической ответственности Германии перед Украиной.

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