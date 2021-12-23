СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер"

СБУ оголосила підозру керівнику російської військової компанії "Вагнер", який командував бойовими діями проти сил АТО під Дебальцевим.

Джерело: Служба безпеки України, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: :Слідчі української спецслужби, у межах досудового розслідування, заочно повідомили про підозру керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Зловмисник причетний до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також ведення агресивної війни".

Підозрюваним є російський громадянин, який очолив ПВК для здійснення прихованих військових операцій РФ".

Деталі: Силовики не називають прізвище підозрюваного, за даними УП, йдеться про Дмитра Уткіна.

Встановлено, що у період із липня 2014 по березень 2015 року він перебував на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Наголошується, що зловмисник діяв за попередньою змовою з високопосадовцями Збройних Сил РФ та під їх контролем.

Чоловік командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків ПВК "Вагнер", які спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України.

Задокументовано факти інтенсивного обстрілу бойовиками "Вагнера" українських позицій на Дебальцевському напрямку. Згідно отриманих даних, у цих боях учасники ПВК зазнали значних втрат через відсіч підрозділами ЗСУ.

За інформацією слідства, під час перебування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, керівник ворожого угруповання координував свої дії з колишнім командувачем 2 армійського корпусу РФ.

На підставі одержаних доказів протиправної діяльності, зловмисник підозрюється у вчиненні злочинів за:

- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

- ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.