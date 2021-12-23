СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"
СБУ объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер", командовавшему боевыми действиями против сил АТО под Дебальцевым.
Источник: Служба безопасности Украины, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно: "Следователи украинской спецслужбы, в рамках досудебного расследования, заочно сообщили о подозрении руководителю российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
Злоумышленник причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведению агрессивной войны. Подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ПИК для совершения скрытых военных операций РФ".
Детали: Силовики не называют фамилию подозреваемого, по данным УП, речь идет о Дмитрии Уткине.
Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем.
Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных Сил Украины.
Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным, в этих боях участники ЧВК понесли значительные потери из-за отпора подразделениями ВСУ.
По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.
На основании полученных доказательств противоправной деятельности злоумышленник подозревается в совершении преступлений за:
– ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
– ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время идет досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.