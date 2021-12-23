СБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер"

СБУ объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер", командовавшему боевыми действиями против сил АТО под Дебальцевым.

Источник: Служба безопасности Украины, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "Следователи украинской спецслужбы, в рамках досудебного расследования, заочно сообщили о подозрении руководителю российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Злоумышленник причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведению агрессивной войны. Подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ПИК для совершения скрытых военных операций РФ".

Детали: Силовики не называют фамилию подозреваемого, по данным УП, речь идет о Дмитрии Уткине.

Установлено, что в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем.

Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных Сил Украины.

Задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" ​​украинских позиций на Дебальцевском направлении. Согласно полученным данным, в этих боях участники ЧВК понесли значительные потери из-за отпора подразделениями ВСУ.

По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.

На основании полученных доказательств противоправной деятельности злоумышленник подозревается в совершении преступлений за:

– ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

– ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время идет досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.