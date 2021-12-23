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У Франції другий день поспіль рекорд заражень коронавірусом

Четвер, 23 грудня 2021, 09:29
У Франції другий день поспіль рекорд заражень коронавірусом
Фото pixabay.com

У Франції за попередню добу зареєстрували понад 84 тисячі нових заражень коронавірусом, що є новим максимумом за час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Показник середи, 84 272 нових хворих, на понад десять тисяч вищий за попередній рекорд, зареєстрований у вівторок – близько 73 тисяч.

Міністр охорони здоров’я прогнозує, що найближчим часом країна вийде на показники у 100 тисяч заражень щоденно

У лікарнях наразі перебувають понад 16 тисяч коронахворих, з них 3147 у палатах інтенсивної терапії. Померли за добу 170 коронахворих.

Також в середу у Франції почалася вакцинація від коронавірусу дітей 5-11 років. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякоронавірус
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