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Во Франции второй день подряд – рекорд заражений коронавирусом

Четверг, 23 декабря 2021, 10:29
Фото pixabay.com

Во Франции за предыдущие сутки зарегистрировали более 84 тысяч новых заражений коронавирусом, что является новым максимумом за время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Показатель среды, 84 272 новых больных, более десяти тысяч выше предыдущего рекорда, зарегистрированный во вторник – около 73 тысяч.

Министр здравоохранения прогнозирует, что в ближайшее время страна выйдет на показатели 100 тысяч заражений ежедневно.

В больницах находятся более 16 тысяч больных с коронавирусом, из них 3 147 – в палатах интенсивной терапии. Умерли за сутки 170 больных.

Также во среду во Франции началась вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет.

Темы: Франциякоронавирус
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