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Іспанія поверне масковий режим на вулиці, скасований пів року тому

Четвер, 23 грудня 2021, 11:01

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що країна поверне вимогу носіння масок на вулиці у відповідь на різке зростання кількості випадків коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.

Вимога була скасована лише шість місяців тому, але у вівторок в Іспанії було зареєстровано рекордну кількість випадків – 49 823 випадки.

Варіант "Омікрон" швидко поширюється Європою, і Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що цей регіон знову опинився в епіцентрі пандемії.

Вважається, що в Іспанії цей варіант припадає на майже половину інфекцій.

Санчес повідомив керівникам регіонів, що масковий режим буде затверджено до Різдва. 

Він також оголосив про прискорення програми ревакцинації за більш активною участю військових.

В Іспанії високий показник вакцинації населення і в осінні місяці вона уникла жорстких заходів, введених іншими країнами. Але варіант "Омікрон" поширився за лічені дні, і рівень захворюваності підскочив до 695 випадків на 100 000 осіб, що вище ніж рік тому.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що варіант "Омікрон" вже домінує у Великій Британії, Данії та Португалії і, ймовірно, стане основним варіантом на континенті "через пару тижнів". 

У Великій Британії вперше з початку пандемії повідомили про понад 100 000 нових випадків зараження коронавірусом за добу.

Теми: Іспаніятуризмкарантинкоронавірус


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