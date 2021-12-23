Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испания вернет масочный режим на улице, отмененный полгода назад

Четверг, 23 декабря 2021, 10:01

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страна вернет требование ношения масок на улице в ответ на резкий рост числа случаев коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Требование было отменено всего шесть месяцев назад, но во вторник в Испании было зарегистрировано рекордное количество случаев – 49 823 случая.

Вариант "Омикрон" быстро распространяется по Европе, и Всемирная организация здравоохранения заявляет, что этот регион снова оказался в эпицентре пандемии.

Считается, что в Испании этот вариант приходится почти на половину инфекций.

Санчес сообщил руководителям регионов, что масочный режим будет утвержден к Рождеству.

Он также объявил об ускорении программы ревакцинации при более активном участии военных.

В Испании высокий показатель вакцинации населения и в осенние месяцы она избежала жестких мер, введенных другими странами. Но вариант "Омикрон" распространился за считанные дни, и уровень заболеваемости подскочил к 695 случаям на 100 000 человек, что выше года назад.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что вариант "Омикрон" уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии и, вероятно, станет основным вариантом на континенте "через пару недель".

В Великобритании впервые с начала пандемии сообщили о более чем 100 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Испаниятуризмкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Испания
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Испания выделит 55 млн евро на школы и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: