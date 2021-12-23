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Референдум щодо конституції в Білорусі пройде у лютому - ЗМІ

Четвер, 23 грудня 2021, 11:05
Олександр Лукашенко. фото БелТА

Референдум щодо оновленого основного закону Білорусі відбудеться у другій половині лютого.

Джерело: контрольований владою телеграм-канал "Пул первого", "Радыё Свабода"

Деталі: Про це сказав у четвер на нараді з членами комісії та робочої групи з питань зміни Конституції самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Лукашенко пообіцяв незабаром опублікувати свій проєкт конституції (раніше він обіцяв зробити це у середині грудня).

Найближчими днями проект нової конституції має бути винесений на громадське обговорення.

У проєкті, розробленому скликаною Лукашенком конституційною комісією (у комісії немає представників опозиції та демократичної спільноти –ред.) пропонується закріпити за урядом низку повноважень президента.

Водночас, Лукашенко заявляв про необхідність зберігати сильну президентську владу в республіці.

Він наголошував, що президент і надалі залишатиметься головним у тих сферах, "де вирішуються найважливіші питання для будь-якого резидента, суб'єкта господарювання та держави загалом".

Теми: Білорусь


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