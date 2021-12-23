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Референдум по конституции в Беларуси пройдет в феврале - СМИ

Четверг, 23 декабря 2021, 11:05
Александр Лукашенко. фото БелТА

Референдум по обновленному основному закону Беларуси пройдет во второй половине февраля.

Источники: контролируемый властью телеграм-канал "Пул первого", "Радыё Свабода"

Детали: Об этом сказал в четверг на совещании с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения Конституции самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Лукашенко пообещал вскоре опубликовать свой проект конституции (ранее он обещал сделать это в середине декабря).

В ближайшие дни проект новой конституции должен быть вынесен на общественное обсуждение.

В проекте, разработанном созванной Лукашенко конституционной комиссией (в комиссии нет представителей оппозиции и демократического сообщества –ред.) предлагается закрепить за правительством ряд полномочий президента.

В то же время Лукашенко заявлял о необходимости сохранять сильную президентскую власть в республике.

Он подчеркивал, что президент и дальше будет оставаться главным в тех сферах, "где решаются самые важные вопросы для любого резидента, субъекта хозяйствования и государства в целом".

Темы: Беларусь
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